自8月中以來，南非開普敦（Cape Town）附近的波德斯海灘（Boulders Beach）已有近30隻瀕臨絕種的非洲企鵝死於禽流感，這裡是南非重要的企鵝繁殖地。

南部非洲海岸鳥類保護基金會（SANCCOB）臨床獸醫羅伯茲（David Roberts）向法新社表示，28隻瀕臨絕種的企鵝有些因感染疾病死亡，有些則因染疫，難逃被撲殺命運。

基金會正與南非環境事務部旗下機關「南非國家公園」（South African National Parks）攜手合作，要找出更多可能帶有禽流感病毒的企鵝。

羅伯茲說：「他們的保育員每天都在巡邏，尋找任何可能有症狀的企鵝⋯一旦找到，將把牠們從原本的棲息地隔離開來。」他補充道，保育員均身著防護裝備，以確保「他們不會成為傳播鏈的一部分」。

波德斯海灘的企鵝棲息地位於開普敦市以南約20公里的賽門鎮（Simon's Town），約3000隻非洲企鵝（African penguins）棲息於此，這種企鵝僅出現在非洲南部的水域。

禽流感病毒通常透過糞便在鳥類之間傳播。根據「南非國家公園」說法，禽流感病毒去年5月在國內現蹤，並對許多海鳥造成影響。

非洲企鵝是國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）列入紅色名錄的物種之一，代表牠們面臨絕種的風險相當高。

羅伯茲說，儘管像禽流感這樣的疫情通常不會對野生動物的數量造成「令人擔憂的作用」，卻會讓非洲企鵝承受更大的壓力。

他表示：「牠們正面臨食物匱乏、棲地遭破壞、海洋生態系統崩潰等其他壓力⋯正因如此，我們擔心疾病會將牠們逼到絕境。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111004