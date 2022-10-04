沈慧虹（右二）4日受邀出席「車物聯網論壇」，暢談智慧交通。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日受邀出席由7Starlake及達梭系統公司主辦的「車物聯網論壇」，暢談她作為交通專業者眼中的「好交通」，沈慧虹表示，不只是減少行車時間，更要「安全、平權、選擇權」等交通3權，未來她將會繼續推動自駕車、輕軌的交通方案，「智慧交通不是口號，是實踐」。

「7Starlake」是發展AI人工智慧、自駕車、智慧交通的國際企業，此次特別與主攻3D圖資、資料平台的達梭系統公司攜手舉辦「車物聯網與城市治理圓桌論壇」，交通專業出身的沈慧虹應邀出席，與7Starlake總經理丁彥允、台科大物聯網中心主任周碩彥、達梭系統技術顧問陳哲基暢談。

沈慧虹表示，新竹市土地面積104平方公里，自家車持有率很高，以交通專業角度而言，除了減少在車河中的旅行時間之外，也要讓市民都能安全在城市中自由穿梭，讓每個人都能去到想去的地方，沒有運具歧視，就是交通平權和選擇權。

她說，交通行為是動態的，每天都不一樣，為了縮短上下班塞車時間，新竹市政府引進智慧交通技術，智慧交通的基礎來自於資料收集，透過每天交通資料的堆疊，接著訓練分析，就有應用的可能。

新竹市政府從2020年開始打造智慧交控平台，透過打通瓶頸路口、時制重整、調撥車道等方式，把能做的做到最好。

沈慧虹舉例，智慧交通的應用還包含緊急時刻的救災路徑計算，要怎麼用最短的時間讓救護車輛載送傷病患到醫院救治的最佳路徑，這些都可透過原始背景資料搜集，即時動態調度。

7Starlake總經理丁彥允分享，據他所知，全台1年有7、800例在公車上乘客摔倒的案件，智慧交通物聯網的系統也可以裝置在公車平衡軸，搭配車前鏡頭，紀錄路上行人動態，這就是物聯網科技加上智慧交通的示範應用。

丁彥允也盛讚沈慧虹運用物聯網科技計算車流、分析後應用，顯示她對城市治理與交通的用心，直呼「一定要找時間到新竹市拜訪！」