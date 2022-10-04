雖然美國政府曾一再表示即使聯準會為了對抗通膨而連續大幅升息，美國經濟仍然可以實現軟著陸，但周二發布的一項調查報告顯示企業執行長們對於這個說法並不買單。

根據諮詢公司KPMG對400位美國大企業領導人所做的調查，約91%的受訪者認為美國經濟將在未來12個月內衰退。更重要的是，只有34%的受訪者認為這將是一場「溫和而短暫」的衰退。

KPMG美國公司董事長兼執行長Paul Knopp在談到新冠疫情和通膨疑慮時表示，過去兩年半來一直存在著巨大的不確定性。現在，另一場衰退正在逼近。

KPMG在報告中指出，企業們正在為經濟下滑做準備，並計畫削減開支。什麼是削減成本的好方法？那就是裁員。超過一半的執行們正在考慮裁員，以應對經濟衰退。

但是有一些稍微正面的跡象。

儘管大多數執行長們認為美國將面臨的經濟衰退不只是小幅回落而已，但許多企業高管也認為與2008年相比，他們現在有能力應付如此嚴峻的經濟情勢。

雷曼兄弟倒閉、全球金融危機和「經濟大衰退」（Great Recession）導致2008年初至2009年底美國失業率翻升1倍，從5%急升至10%。

Knopp表示，受訪者對美國經濟的長期前景和他們自己組織的前景抱持樂觀的態度，這些大企業認為自己變得更為強韌，也有了更好的準備。但執行長們顯然對美國經濟的短期前景備感不安，他們打算調整一些長期支出計畫，ESG（環境保護、社會責任和公司治理）方面的投資尤其可能受到衝擊。儘管許多執行長們表示，他們相信長期而言ESG投資能讓他們的業務改善，但他們在未來一年左右可能需要暫停其中一些計畫以降低成本。

此外，Knopp表示，企業也意識到過度裁員和過度削減開支可能帶來更大的風險。他們認為公司不能在短期內反應過度，因為長期而言這可能造成問題。調查亦顯示這場大流行病仍然令企業擔憂，以及企業希望經濟在放緩之後能再次快速起飛。

受訪執行長們表示，在制定任何長期投資計畫之前，他們將密切關注美國國會的中期選舉以及美國政治版圖的變化。Knopp表示，中期選舉的結果、是否推動更加嚴格的稅法，以及是否將加強監管等都存在不確定性。

這些頂級企業領導人的擔憂，顯然也是中小型企業負責人所擔心的事。

根據會計與顧問公司Marcum LLP和霍夫斯特拉大學（Hofstra University）Frank G. Zarb學院上個月對中型企業進行的調查，超過9成受訪企業執行長擔心美國經濟衰退，超過四分之一受訪者表示他們已經開始裁員，或計畫在未來12個月內裁員。