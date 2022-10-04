一名男大生表示，他和2個朋友一起租屋，前陣子放暑假，3個人都回家了，怎料最近收到7、8月的電費帳單卻高達1萬6000元，讓他們百思不得其解，面對超高額的電費，3人都感到很頭痛。貼文引起網友熱議，不少人看傻直呼，這絕對不正常。後續男大生補充說，他們關掉總電源以後，發現電表仍會轉，因此已經聯繫台電的人來檢查，不知道是哪裡壞掉，又或是被偷電了。

一名男大生日前在Dcard上發文分享，他和2個室友一起在學校附近租房子，最近收到7、8月份這期的電費帳單，金額竟然高達1萬6000元，讓他非常納悶，因為7、8月學校放暑假，他們3人都各自回家了，租屋處根本沒有人，而且租屋處也沒有任何「吃電怪物」，無法相信電費這麼貴。

男大生表示，租屋處沒有電視，也沒有電熱水器，平常下廚也用瓦斯爐，開冷氣也都控制在26度，冰箱溫度也沒有調很低，但就算冷氣開整天都不關，電費也不可能飆漲到1萬6000元吧？更不要說暑假大家都不在。

男大生指出，他們3個人都只是學生，如今面對這筆超高的電費都很頭痛，因此只好來求助網友，有沒有方法找出電費暴漲的原因。

貼文引起網友討論，「是被偷接挖礦嗎？太誇張了，請台電來幫你們看看，或通知房東」、「叫台電來查，因為16000太扯了，24小時冷氣不關都不可能這麼多」。另有網友建議原PO，先把總電源關掉，如果電表還是會轉，就代表可能被偷電了。

男大生也補充後續說，他們把總電源關掉以後，發現電表果真還是跑不停，因此，他們立刻就聯絡台電的工作人員隔天到租屋處來檢查。