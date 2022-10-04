客串嘉賓春風在前導預告短短畫面令人印象深刻。（禾豐九路提供）

影帝柯震東演而優則導，初執導筒拍攝劇情長片《黑的教育》。（禾豐九路提供）

台北電影獎影帝柯震東演而優則導，初執導筒拍攝劇情長片《黑的教育》，一口氣入圍第59屆金馬獎4項大獎，更成為史上首位提名金馬新導演的金馬新演員。4日發布前導海報和前導預告，正式曝光演員陣容，除了3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯翻轉形象集體黑化，更驚喜見到戴立忍、春風、張寗等豪華卡司生猛助陣，搭上金獎導演黃信堯的旁白，最後出現令人屏息的剁魚頭畫面，強烈視覺佐以驚悚氛圍，預告了本片將帶來的暢快痛感！

柯震東早在2015年拍完《再見瓦城》就萌生當導演念頭，當時九把刀寫了《黑的教育》大綱，鼓勵他自導自演，他還心想「怎麼可能」，沒想到7年後，《黑的教育》真的成為他從演員跨界的處女作。電影經歷2年籌備期，他除了親自參與前製會議討論美術、攝影分鏡和動作特效，也以導演身分試鏡演員，後期的剪接調光更是親力親為，只為讓作品更好看。

柯震東表示：「這一切都對我來講都很新鮮，無時無刻都是挑戰。當導演真的好難！要顧及的面向比當演員更多，但也收穫許多樂趣。」電影今年初完成拍攝，一路保持神秘，日前入圍金馬獎最佳新導演、最佳男配角、最佳剪輯及最佳視覺特效，評審更是盛讚柯震東在影像掌握和演員調度上不見青澀，這才讓他鬆口氣。

柯震東表示 《黑的教育》從3個高中畢業生準備脫離體制教育的晚上講起，學校之外的世界，有很多種付學費的方式，社會是黑暗的，那就用「黑的教育」去學做人。談到3位後輩主演，柯震東讚譽有加，蔡凡熙被誇戲裡戲外都是資優生，「他的表演很穩定，會在我不期不待的時候，給我意外驚喜！」朱軒洋演出個性屌兒啷噹的領導者，一舉入圍金馬獎最佳男配角，柯震東認為他極具天生魅力，「小朱直覺性很強，表演充滿能量。」宋柏緯則是對角色很有想法，會加入自己設計的表情和小動作，這次化身略帶江湖氣的小跟班，將展現驚人反轉。