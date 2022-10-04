今天（10月4日）除了是重陽節，同時也是世界動物日。台南市長黃偉哲特別在臉書宣布，全市第二座寵物運動公園，10月底即將在新營南瀛綠都心動工，「希望提供毛孩家人有個安全自在又舒適的奔跑玩耍環境」。
黃偉哲表示，台南市是座非常重視動物友善的城市，同時也努力推動毛孩友善空間。他提到，自己上任至今，已有96家業者提供毛孩友善環境，市府也會持續推廣鼓勵，「讓毛小孩在台南也能幸福又被愛」。
今天（10月4日）除了是重陽節，同時也是世界動物日。台南市長黃偉哲特別在臉書宣布，全市第二座寵物運動公園，10月底即將在新營南瀛綠都心動工，「希望提供毛孩家人有個安全自在又舒適的奔跑玩耍環境」。
黃偉哲表示，台南市是座非常重視動物友善的城市，同時也努力推動毛孩友善空間。他提到，自己上任至今，已有96家業者提供毛孩友善環境，市府也會持續推廣鼓勵，「讓毛小孩在台南也能幸福又被愛」。
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