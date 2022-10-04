國民黨南投縣舊黨部遭法拍，去年底搬至祖祠路、華陽路口，其外牆除了掛縣長參選人許淑華的競選看板，還驚見民眾黨南投縣黨部主委簡千翔競選看板，民眾臆測國民黨跟民眾黨攜手合作？引發「藍白合」聯想。簡千翔說，君子所見略同；許淑華樂觀其成，她將積極爭取民眾黨選民對她的支持。

國民黨南投縣黨部去年底除租祖祠路、華陽路口角間透天厝，國民黨南投縣黨部的招牌上方，掛著南投縣長參選人許淑華與民眾黨南投縣黨部主委簡千翔的競選看板，其餘掛著國民黨籍參選人的競選看板及競選標語，藍中的一點白格外引人注意。

「明明是我先承租的。」簡千翔說，國民黨南投縣黨部現在承租的處所，對外交通便利，且緊鄰國道3號南投交流道，每天車流量相當多，有助於加強選民對他的印象，所以國民黨跟他應該說是君子所見略同。

許淑華表示，她對簡千翔的印象很好，不僅學歷很好，也很有服務熱忱，一直致力於公益活動與社會服務，民眾黨這次在南投縣並沒有推出縣長人選，不過她會積極爭取民眾黨選民對她的支持，未來若彼此都當選，就有機會一起為民眾服務，打造更美好的南投縣。

簡千翔指出，上回總統大選民眾黨在南投縣的政黨票約有9％，證明民眾黨在南投有實力，所以他參選第一選區（南投市、名間鄉）的南投縣議員，另外李天慧代表民眾黨出征第三選區（魚池鄉、水里鄉、信義鄉、集集鎮）南投縣縣議員，民眾黨很樂意跟任何政黨合作。