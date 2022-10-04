記者會後還一同騎乘電動輔助自行車，宣示「E騎動起來、E起拚未來」決心。（李奇叡攝）

林佳龍、蔡適應騎在前頭，緩緩騎向終點。（李奇叡攝）

民進黨北北基桃市長候選人林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬今上午在板橋華江橋下，首度合體造勢，簽下共同政策主張，推出首都圈政策，並宣布將推動成立「台灣首都2050願景規畫委員會」。

林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬今同台宣布政策，記者會後還一同騎乘電動輔助自行車，宣示「E騎動起來、E起拚未來」決心。

4人簽署3大共同政策主張連署書，要結合產官學界成立「2050台灣首都願景規劃委員會」、「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」，並優先針對交通、流域、環境、產業等4大課題，推動區域合作，建構更完整的聯合治理機制。

林佳龍說，待3大政見完成，能進一步研提「首都圈發展特別條例」，針對廣域治理、城鄉均衡發展、數位治理、智慧城市建設，成立首都圈建設發展特別預算基金。

林佳龍進一步說明交通、流域、環境、產業4大課題，交通是要推動綠色交通智慧運輸、流域要做流域治理與韌性城市、環境部分要做低碳淨零與永續環境，最後產業則是要首都產業分工共榮，讓車流、人流、物流、金流能夠串流在首都圈。

陳時中說，先把區域聯合治理做好，上可以跟中央連結在一起，下可以跟地方做對話，用最有效率的方式做好，北台灣進步更快，全國就一起往前走，「台北更好，台灣共好」，而要有區域治理的概念，第一步就是先建立機制。

蔡適應說，北北基桃交通密切，許多政策需一起推動，他未來會推動三件事，第一是基隆捷運建設，以海空港捷運串連首都生活圈；第二是打造東台北產業生活圈，內湖科技園區是台灣科技聚落，需要擴展，他將結合雙北，串連打造新產業廊帶；第三是高速公路拓寬，目前台北來回基隆國道交通壅塞，未來汐止到基隆這段將逐步拓寬，讓首都生活圈往來更方便。

鄭運鵬說，北北基桃生活圈裡，有很多議題能共同面對，像是桃園與基隆有海空物流連運要處理，桃園與新北市則有交通、就學、觀光、產業問題要一起解決。

鄭運鵬提及，他與另外3人是過去共同作戰多年的戰友，北北基桃生活圈在生活、產業、就學環境等方面都一致，很高興四人有相同政策理念、價值觀，能發表共同宣言，未來也會並肩作戰面對共同議題，讓首都生活圈大進化。