電子零組件廠信邦(3023)自結9月合併營收為27.88億元，較8月27.38億元成長1.83%，再創單月歷史新高，由於逐漸進入淡季，信邦預估，第4季將較第3季微幅下滑，但可望創下歷年同期新高。

無畏全球經濟環境不佳，醫療、汽車及綠能需求強勁，信邦9月合併營收為27.88億元，月增1.83%，較去年同期22.38億元成長24.55%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為81.81億元，較第2季成長8.74%，較去年同期成長22.89%，再創單季歷史新高；累計前3季合併營收為226.46億元，較去年同期成長18.27%。

信邦指出，9月合併營收成長，係醫療、汽車及綠能等產業之銷售分別較8月成長0.38%、10.77 %及12.80%；就產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售占合併營收76.07%；連接器及零組件銷售占23.93%。

就產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收28.14%；綠能及節能產業占25.17%；通訊及電子周邊產業占24.15%；汽車產業占12.91%；醫療及健康照護產業占9.63%。

累計今年前9月較於去年同期，醫療及健康照護產業成長18.14%、汽車產業成長30.94%、綠能及節能產業成長25.50%、工業應用產業成長22.77%、通訊及電子周邊產業成長2.48%。

展望第4季，信邦表示，由於逐漸進入淡季，第4季將較第3季微幅下滑，但可望創下歷年同期新高。