牙醫劉馥萱在臉書粉專指出，有舔嘴唇的習慣、不愛喝水，或平常飲食吃太鹹，都容易造成嘴唇乾裂破皮，建議有嘴唇脫皮困擾的人，可以多補充維生素A和維生素B2這2種營養素，天然食材包含地瓜、紅蘿蔔、哈密瓜、青江菜和蛋製品等，並多補充水分，就能擺脫嘴唇乾裂問題。

●維生素A

維生素A能維持皮膚的正常功能，且有助免疫系統正常運作，不過人體無法自行產製維生素A，需要靠食物補充，但也不能過量，需適度補充。

橘黃色蔬果類含有豐富維生素A，包含地瓜、紅蘿蔔、哈密瓜、南瓜、菠菜。

●維生素B2

時常在外面應酬的上班族，喝完酒後很容易把水溶性營養素排掉，所以適量補充維生素B2是有必要的。

深綠色蔬果和蛋奶製品皆含有維生素B2，包含牛奶、蛋製品、菠菜、青江菜、地瓜葉。劉馥萱補充，深綠色蔬菜含有豐富的鈣質和葉酸，除了能維持牙齒的骨骼健康，還能保護口腔黏膜被破壞，建議可以多多食用。

皮膚科醫師陳昱璁也曾發文提到，如果嘴唇常常脫皮、刺痛，用了各種護唇膏都不見效，還伴隨乾燥、破裂、脫屑、疼痛、癢等症狀，很可能是「唇炎」導致的結果，嚴重時更可能影響到嘴角或口腔內部。

唇炎的形成原因包含過敏、辛辣物質刺激、口水刺激、細菌或病毒感染，以及缺乏營養，陳昱璁建議可以透過6招來保護嘴唇。第一，不要常用舌頭舔嘴唇，也不要刻意撕死皮；第二，不要亂去角質；第三，選用油性護唇產品或凡士林強化保濕，讓軟化的死皮自然脫落；第四，避免抽菸，抽菸會讓嘴唇的膠原蛋白流失、變黑、唇紋變深；第五，替嘴唇做好防曬；第六，選擇成分單純的護唇產品，減少唇部的過敏與刺激。