丟丟妹發聲明。（翻攝丟丟妹臉書／吳建輝彰化傳真）

有網友爆料台中某食品賣過期產品給消費者，並稱出貨給家樂福等大型量販店，其中還有網紅直播主「丟丟妹」，下午丟丟妹發聲明，表示他未向該公司進貨有問題之商品，而丟丟妹爸爸福哥在彰化也相當難受，他說這是別人公司倉管問題，卻要把他們綁在一起，只能說無奈。

丟丟妹今天下午發聲明表示，旗下直撥平台販售生鮮食品，長期以來對合作廠商誠信、品質要求嚴格，但昨天看到新聞得知台中立崧食品有內部庫存管理不當疑慮，此為立崧食品個人行為。

聲明書提到，在得知報導後相當震驚，初步比對有疑慮之商品後，確定未向立崧食品進貨，時無新聞所指之過期疑慮，但後續將靜待檢調單位對立崧食品查緝與確認，若有欺瞞導致消費者權益受損，將會提告並請求賠償。

福哥則表示，這次事件完全是抹黑，根本就沒有跟該批發商做生意，強調生意絲毫沒有受到影響，但莫名被捲入這個事件確實很無辜，明明是其他食品公司個人倉管問題，卻要跟他們綁在一起，他只能說到這裡，其他丟妹已經發聲明了，他將不再做回應。