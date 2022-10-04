女星郭碧婷過去以《小時代》系列電影在大陸爆紅，事業重心逐漸向大陸發展，2019年時和香港演員向佐結婚，育有一對子女。豈料，今年7月21日向佐被爆出軌，昨（3）日，網路流傳郭碧婷舉辦女兒的2歲生日宴，同時也是兒子的百日宴，但她身旁只有三五好友和婆婆向太。

過去，向佐遭爆出軌後，郭碧婷與向佐皆未出面回應，反而是婆婆向太以及郭碧婷父親發長文緩頰。向太曾在社群平台發文表示：「傻才幸福，聰明太累」疑似向郭碧瑤喊話，也在留言區說明兩人間的感情「好好的」。此外，郭碧婷父親也表示「親家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待」，讓粉絲們看好這段感情或許能持續下去。

近日微博上有網友曬出一張郭碧婷慶祝兒子出生滿百日，同時也是女兒滿2歲的照片，只見照片中，郭碧婷穿著一身淺藍色洋裝，笑容滿面的與親朋好友們一起慶祝，似乎心情沒受到向佐的新聞影響；豈料，多張照片中皆未出現向佐的身影，似乎是缺席了兒女的宴席，讓網友大感不解。

有網友曬出郭碧婷兒女宴會的照片。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

今（4）日向太也在社群平台上PO出女兒2周歲宴的照片，對此，網友紛紛詢問：「向太，向佐呢」、「向佐怎麼對得起郭碧婷」、「不愛可以離婚啊」、「照片也說明不了什麼」、「一直等著向佐的回答。」