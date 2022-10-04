嘉義地檢署檢察長張曉雯鼓勵民眾加入守護台灣民主的行列。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義地檢署規畫賄選小蜜蜂車隊，深入鄰里巷弄進行宣傳。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

距年底投票日只剩50多天，嘉義地檢署繼日前查獲並起訴全台第1件違反選罷法案件後，目前已羈押1名參選人、交保6人，另涉違反選罷法，分案偵辦中案件有85件，為展現查賄決心，嘉義地檢署今舉辦「齊心反，揪你做伙」記者會，要透過鋪天蓋地的反賄選宣導策略，鼓勵民眾加入守護台灣民主的行列。

嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，嘉檢團隊齊心協力查賄，日前已率先結合林務局嘉義林管處在阿里山播放由最高檢察署製作「反賄選、愛臺灣系列─青年篇」影片，目前也起訴2022公職人員選舉全台第1起違反選罷法案件，現分案偵辦有85件，未來仍會全力投注查察賄選，用盡洪荒之力打擊各項不法。

張曉雯說，嘉檢也積極規畫反賄選活動，不僅自製拍攝全台第1部由涉嫌賄選案件真人真事訪談影片，考量疫情下，社會經濟大受影響，特別與「脊髓損傷協會放送頭車隊」合作反賄選宣導，期拋磚引玉，盼各界若有廣告需求也不忘照顧轄內弱勢團體，「查賄就是最好的反賄選宣導」。

台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎呼籲民眾切勿出賣選票，因天下無白吃的午餐，參選人及樁腳扮演耶誕老公公撒錢換選票，後遺症相當嚴重，期盼選民謹慎選出有德、有能、有賢、有才的人來為大家服務，共同響應地檢署反賄選宣導活。

嘉義地檢署指出，2018年查賄成果中，有高達80％以上被告為50歲以上中高齡者，考量該年齡層使用網路、多媒體的能力較薄弱，且生活受限年齡及行動力大多深居簡出，故規畫反賄選小蜜蜂車隊，深入鄰里巷弄進行宣傳，期能達到「反賄抵家．嘉家反賄」的目標。