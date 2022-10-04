開除民眾黨黨籍！竹北市長參選人林冠年「酒駕」遭撤銷提名 前老闆黃珊珊：自己的行為自己負責

民眾黨竹北市長參選人林冠年驚傳於8月時酒駕遭送辦，民眾黨今日火速發表聲明指出其「酒駕相關事證明確」撤銷提名資格，並因違反黨規開除黨籍。但林冠年於臉書喊冤是選舉抹黑，自己是「疲勞駕駛」，對此曾是林冠年老闆的無黨籍台北市長參選人黃珊珊回應，任何政治人物要以身作則，有這樣行為還是要接受檢驗，自己的行為自己負責。

林冠年過去的職務掛在都更中心，負責支援都發局，後借調至黃珊珊副市長辦公室，與黃珊珊共事，黃珊珊今日下午出席都更願景館座談會，會前受訪表示，林冠年當初是都更中心借調支援，因為北市府有很多都更案會向自己反映問題，因此要請都更中心去跟民眾溝通，而林冠年當時是都更中心的聯絡人，是協助政府跟民眾溝通的橋樑。

針對林冠年酒駕遭除籍，黃珊珊表示，自己不清楚林是不是酒駕，但如果是酒駕，政黨也是依照規定辦理，任何政治人物要以身作則，有這樣行為還是要接受檢驗，自己的行為自己負責，黃珊珊強調，「要搞清楚事實再說，政黨有政黨的考慮。」