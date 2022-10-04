男女交往金錢觀很重要，一名女網友抱怨，她和老公一個月的薪水都不到4萬元，每個月房貸佔收入的一半，但老公仍想買新iPhone及Gogoro，她希望老公花錢前能再想一下，沒想到老公情緒失控罵「我媽都沒管我了，妳憑什麼管我花錢」，她將其PO上網詢問網友意見，多數人認為「金錢觀不合真的沒救了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和老公交往一年多就結婚，婚後靠父母贊助頭期款買房。她說老公的薪水不到4萬元，兩人的收入沒有差太多，光是房貸就佔收入的一半，但老公最近一直想買最新款iPhone及Gogoro。

原PO表示，即便買Gogoro有補助，還是要花一大筆錢，認為應再謹慎評估，兩人為了金錢觀溝通多次，老公終於忍不住爆氣罵，「妳憑什麼管我錢要怎麼花？」她跟老公說，「我希望你可以好好想清楚」，老公接著說，「要想清楚什麼？我媽都沒管我這麼多了」，說完就打開門，甩門離去。

原PO說，老公平時沒有存錢習慣，手頭上只要有一點錢就會花掉，手機幾乎年年換新，家裡不缺機車，卻想要買Gogoro，對身上的行頭很在意。她認為家裡的東西都還能用、也可應付生活，沒有換新必要，應為兩人的未來多點打算，或是緊急需求時有錢能救急，「沒想到他只在乎自己想買的東西，除了這點，平常是個體貼、會下廚、會分擔家事的好老公，我該怎麼跟他溝通比較好？」

文章引發網友關注，「妳說他會做家事是好老公嗎？他做的那些都是基本的」、「生活上金錢觀不合，除非你們有一方是有錢人，錢怎麼花沒差，不然真的就分手比較好」、「我是想問說，妳和他結婚前沒發現他的消費習慣嗎？」、「月收不到4萬妳也敢嫁？」、「價值觀不合真的沒救了」。