新竹縣各國中、小共有433名導護志工，新竹縣政府感謝他們為孩子辛勞付出，舉辦2022年度績優交通導護志工及導護教師表揚大會，縣長楊文科親自表揚114名導護志工及14名導護老師。其中最年長的導護志工為服務山崎國小的羅美瑜，今年已96歲，他笑稱已把學生們當成自己的孫子守護。

新竹縣政府感謝志工們維護學生安全的無私付出，並鼓勵社區人士與家長，協助學校共同執行學童上下學交通導護，縣府將會共同投保團體意外險，提供安全與保障。為強化校園安全管理，補助每校1名警衛人力，另外也補足校園安全維護經費（保全費），過去4年來，共投入2.14億元經費。

山崎國小志工隊大隊長羅美瑜說，擔任導護志工已12年，服務時總讓他感到快樂，孫子孫女也是該校畢業，他把每位孩童也當作自己的孫子，志工同仁相處如家。他每天早上到學校幫忙導護工作，看到孩子開心向他打招呼，是他最開心的事，有些孩子畢業了還會回來找他，和家人一樣。

山崎國小志工隊員共約60名，羅美瑜常常出錢出力，甚至贊助志工隊服、送當月壽星志工生日禮物，帶領志工出遊，凝聚志工的向心力，疫情期間更自掏腰包，購買口罩及面紙贈與志工，保障志工們的安全。

服務年資達21年的中正國中楊美伸說，看著孩子長大，孩子們也都認識她，讓她相當感動，孩子們看著她從黑髮到白髮，走在街上或逛市場時，畢業的孩子還會熱情跟她打招呼，如今導護工作已經成為她的使命，只願孩子們快樂上學，平安回家。

教育局表示，感謝極力於守護高齡者交通安全的路老師團隊，近年來持續在各鄉鎮巡迴宣導交通安全，2022年縣府首次規畫路老師宣導教材，邀請張勝雄教授融入13鄉鎮的交通主題，做為未來研習及宣導使用，一同建立守護竹縣學童、高齡者的交通安全網絡。