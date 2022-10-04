苗栗縣從2015年起就已邁入高齡社會，且65歲以上老年人口更即將達到「超高齡化社會標準」的20％，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎承諾，若當選將發2000元的重陽敬老金，並強調自己是苗栗唯一有提出相關政策的候選人。

徐定禎今（4）日在臉書表示，苗栗縣65歲以上老年人口以達到96802人，佔總人口比例的18%，而20％就是國際定義的超高齡化社會標準，他因此提出發放重陽敬老禮金2000元的政見，表達對長輩的感謝。

「我是目前唯一提出發放重陽敬老禮金政策的候選人！」徐定禎指出，目前包含六都在內，還有嘉義縣、嘉義市、南投縣、花蓮縣等都有相關政策，就連原本堅持取消的台北市長柯文哲也決定恢復。他透露，雖然這項政見每年需要花費約2億元的經費，但只要做好財務管理、妥善規劃財政，絕對是可行的政策。

徐定禎說，除了重陽敬老金外，敬老卡也將從每月700元增至1000元！他承諾成為一位最照顧長輩的縣長，「顧長輩、拚福利，是縣長的責任，我責無旁貸，一定要翻轉苗栗，讓苗栗縣成為友善長輩的好所在。」