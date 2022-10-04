三媽臭臭鍋10月起每鍋調漲20元，但一名男網友日前朝聖三媽臭臭鍋總店，卻發現菜單竟貴了30元，等於大腸臭臭鍋一鍋要160元，讓他傻眼以為又漲價了，對此三媽臭臭鍋總店解釋，因為總店有開發票，原先一鍋140元，調漲20元後變成160元，與分店150元價格不一樣。

一名網友日前朝聖三媽臭臭鍋總店，卻發現菜單竟貴了30元，等於大腸臭臭鍋一鍋要160元。(翻攝自爆廢公社二館)

一名男網友昨天（3日）在臉書「爆廢公社二館」表示，與媽媽去吃三媽臭臭鍋，看到價錢卻嚇一跳，說道「又漲價了...原來是總店。」菜單顯示，大腸臭臭鍋、泡菜鍋等一鍋160元，而最貴的茄紅番茄鍋，漲到一鍋200元。

三媽臭臭鍋在10月1日宣布每鍋調漲20元，大腸臭臭鍋一鍋價格來到150元，然而原PO看到的卻是160元，貴了30元，其他鍋也都調漲30元，與新聞報導一鍋150元不一樣，讓原PO懷疑又漲價。

其他網友們看到價格也傻眼，紛紛留言：「去吃到飽剛好可抵二餐」、「這價格...不如去吃石二鍋」、「這價格我會去吃涮涮鍋」、「不是才說漲到150，怎麼沒多久就變160了？」、「真的太貴，我快吃不起了」、「太可怕了，10/1開始漲$20變成$150就很貴了，總店又+$10，是總店料比較多還是比較美味嗎」。

對此，《ETtoday新聞雲》報導，總店員工表示，因為總店有開發票，所以價格比加盟店貴10元，且發票已經開很多年了，會調漲20元也是反映成本，但觀察下來，這幾天生意仍不受漲價影響，依舊穩定。