Disney+推出的新劇「台北女子圖鑑」由女星桂綸鎂主演，從開播以來就引發熱議。近日警政署也在臉書粉專上分享「警察女子圖鑑」，推出警界7大部門的美女代表，貼文曝光後就掀起鄉民們暴動。

警政署臉書粉專「NPA署長室」推出「警察女子圖鑑」，展現巾幗不讓鬚眉。(翻攝臉書NPA署長室)

「臺北女子圖鑑」道出各個在臺北生活的女性面貌，近日警政署臉書粉專「NPA署長室」也推出「警察女子圖鑑」，展現巾幗不讓鬚眉，無論是大家最常見到的行政警察、交通警察外，在各個機場、鐵路，甚至是鑑識、防爆單位以及可愛爆表的警犬隊，都有警界女性同仁的身影，在各個治安崗位上戮力付出，共同守護著社會，「不同的城市面貌，造就了不同的生活模式，但，不論在哪個城市裡，我們都在」。

防爆警察女子。(翻攝臉書NPA署長室)

專責防爆的刑事局偵五大隊（防爆大隊）偵查員蕭雅安，為大隊成立多年來唯一身處危險拆彈第一線的女性防爆人員，翻轉防爆專家都是男性的刻板印象。

蕭雅安畢業於台灣大學，過去曾是中學輔導教師，因對刑事鑑識與犯罪心理學有濃厚興趣，報考警察大學刑事研究所，並申請英國愛丁堡大學心理諮商碩士學程，雙雙錄取，先赴英國攻讀心理碩士，畢業再返國取得警大碩士學位，就讀警大期間還勇奪全國大專運動會柔道冠軍，允文允武。

警大畢業後，蕭雅安被分發至桃園縣警局刑事鑑識中心，2019年考上防爆小組，分派到負責台北市的刑事局偵五大隊第一隊，跟著前輩到第一線處理各項防爆勤務。她平時喜歡爬山、騎鐵馬，愛好運動，同僚眼中的她外表秀氣，個性外向活潑。

鑑識警察女子。(翻攝臉書NPA署長室)

台北市鑑識中心巡官謝伯韶，為知名三鐵女子好手，2022年在荷蘭鹿特丹舉辦第19屆「世界警察消防運動會」，謝伯韶參加個人及團體項目總共累計7金1銀，其中鐵人三項比賽謝伯韶於本大會5連霸，鐵人警花笑傲江湖。

交通警察女子。(翻攝臉書NPA署長室)

警犬隊女子。(翻攝臉書NPA署長室)

航空警察女子。(翻攝臉書NPA署長室)