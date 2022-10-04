兩個人能夠相戀，是十分難得的事。然而，有些情侶卻會多次分分合合，糾纏不清，明明想放手，卻又捨不得，讓雙方痛苦不堪，《摘星工廠》運勢專欄指出水瓶座VS射手座、牡羊座VS處女座、雙子座VS雙魚座，因為不同的個性導致雙方意見不合、爭吵了很多回，難走得長遠，因此他們適合當朋友。

▍水瓶座VS射手座

這兩個星座卻很容易陷入分分合合的局面。因為水瓶座追求的是精神上的自由，而射手座追求的則是行為的自由，射手座一心只想著到處去玩，體驗新鮮事物，水瓶座卻只想發展自己的興趣，時常顧著自己，但是水瓶座對射手座的行動自由會造成壓力，射手座則會擾亂水瓶座的精神自由。另一方面，這兩個星座都不擅長處理親密關係，雙方在感情裡不夠有耐心。兩人雖然一直愛著對方，但卻會無力繼續保持關係。其實，水瓶和射手反而較適合當非常要好的朋友。站在朋友的角度，他們會很能夠理解對方、欣賞對方的存在，但如果要走愛情這條路，就免不了吃一些苦並需要長期的磨合，才有機會穩定。

▍牡羊座VS處女座

這一對很適合用冤家路窄來形容。他們外表看起來一冷一熱，難以擦出一見鍾情的火花。但是他們其實容易從朋友關係慢慢發展為戀人關係，處女座需要牡羊座不顧一切的衝勁來做任何事，牡羊座則需要處女座的細心規劃，來避免自己橫衝直撞，因此，兩個人其實是相當互補的情侶，可是他們又常常爭鋒相對，牡羊座會惹怒處女座；處女座常挑剔牡羊座，處女座覺得自己是「為你好」，牡羊座卻覺得自己事事都在忍讓，讓自己受委屈，雙方都覺得自己在包容對方，實際上他們都活在自己認知的世界裡。這需要很大的包容和溝通，才有機會走得長遠。

▍雙子座VS雙魚座

這一對情侶算是比較冷門的配對，一個理性，一個感性，是很好的互補組合，他們相似的地方則是兩人都對感情沒有自信，所以能夠帶給彼此安全感，雖然相處的時候常常胡亂思想、忽冷忽熱，但總有聊不完的話題，互相因為對方的生活圈而感到新鮮有趣。只是，這兩個人湊在一起之後，雞飛狗跳是常事；再不然就是動不動就開始冷戰，又莫名其妙的和好。每次開始新的爭吵，就會讓雙方再度翻出過往的舊帳，並開始大吵大鬧，當兩人互看不順眼久了，就會生出分手的念頭。最後要不是捨不得分開，要不就是分開之後再度復合。