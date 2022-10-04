美系外資針對半導體產業出具最新研究報告，認為MOSFET(金氧半場效電晶體)或PMIC(電源管理IC)下半年在消費電子景氣持續低迷下，恐持續保守，故矽力-KY(6415)、力智(6719)以及上海艾為電子維持減碼評等。

美系外資表示，觀察到MOSFET(金氧半場效電晶體)、IGBT(絕緣柵雙極電晶體)和PMIC(電源管理IC)8月出貨量依舊疲軟，較7月再下滑，細別來看，MOSFET月減2%、IGBT將近持平，PMIC更是月減少6%。目前大多數功率半導體組件出貨量疲軟，特別是對於消費電子終端暴露較高的零組件，即MOSFET或PMIC，IGBT則因多應用在工業或是新能源，故衝擊較小。

美系外資表示，目前預計PMIC價格第四季將看到進一步的下跌，幅度約落在中個位數到高個位數，對於在消費性PMIC占比較高的業者如力智將會有影響，但力智長期仍將受益於於其積極在特定應用領域發展，包括汽車、工控等，現階段對矽力-KY、力智以及上海艾為電子維持減碼評等。

MOSFET部分，美系外資表示，MOSFET下半年將持續面臨更大的價格壓力，主要來自於大陸業者的競爭，且根據對於晶圓廠的訊息顯示，汽車MOSFET的需求是減弱。