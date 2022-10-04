南亞科(2408)周二公布2022年9月份自結合併營收為新台幣32.06億元，月減6.23%、年減58.23%，連6個月下滑，並創下2019年2月以來的42個月單月營收新低紀錄。前9月累計合併營收為新台幣489.99億元，年減23.68%。南亞科也將於下周二(10月11日)下午召開第三季法說會，會議將由公司總經理暨發言人李培瑛主持，副總經理吳志祥亦將共同參與問答，屆時將公布2022年度第三季自結數字及未來公司營運展望。

受到全球通膨影響，第三季DRAM需求疲弱且價格跌幅擴大，不排除更多原廠限縮位元產出，大規模減產才能扭轉2023年供需劣勢。從2023年記憶體供需態勢分析，由於需求展望保守，因此DRAM與NAND Flash在各季度皆呈現大幅度供過於求狀態，2023上半年的庫存壓力將持續快速升高。DRAM領域，在美光率先宣布DRAM減產規劃將遠低於供給位元成長的歷史水位後，2023全年DRAM供過於求比例(Sufficiency Ratio)將由TrendForce原先預估的11.6%，收斂至低於10%，有助於改善快速惡化的庫存壓力，不過後續仍仰賴更多供應商加入DRAM實質減產行為，才能扭轉明年供需劣勢。

美光(Micron)、鎧俠(Kioxia)相繼開啟罕見減產行動，第三季DRAM價格跌幅擴大，第四季也恐怕續跌，拖累營收。