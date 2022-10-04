由雲門舞集創辦人林懷民（中）擔任藝術總監的《蔡琴在雲門》，將在12月22日起，在500席次的雲門劇場演出3場，蔡琴（左二）表示，從16歲起就是「雲粉」，看過許多雲門的作品，一接到林老師的邀請，就開心的答應，兩人與贊助商合影。（張鎧乙攝）

由雲門舞集創辦人林懷民（左）擔任藝術總監的《蔡琴在雲門》，將在12月22日起，在500席次的雲門劇場演出3場，蔡琴（右）表示，從16歲起就是「雲粉」，看過許多雲門的作品，一接到林老師的邀請，就開心的答應。（張鎧乙攝）

以《恰似你的溫柔》走紅數十年的歌唱藝術家蔡琴，12月將在雲門劇場開唱，特別的是，藝術總監是雲門舞集創辦人林懷民，相較於以往開大型演唱會的規模，這次的觀眾人數規模設定在近500人，要讓觀眾有在自家客廳聽歌的感受，蔡琴表示，她的歌曲已經不是她自己一個人的，「有些歌我不能佔為己有。」

蔡琴表示，她有位歌迷，16歲時在大陸徐州自家門前被拉去當兵，也沒跟母親道別，就這麼來到台灣落地生根，結婚生子，「他有個優秀的女兒在巴黎，但父女很少往來，他自認是『徐州的一匹孤狼』，不想要女兒管他，唯一心願是希望能回徐州看母親的墳一眼。」

沒想到，這位歌迷先生，在還沒回到徐州之前，因為確診而離開，而在離開之前，他耳邊聽的是蔡琴的歌《今宵多珍重》，蔡琴表示，這件事很觸動她，「那位先生在歌曲裡得到安慰，有些歌我不能佔為己有，這次要在劇場唱歌，我心裡已有很多新東西。」

林懷民認為，蔡琴不單單是巨星、偶像歌手，她的歌聲陪伴了不同年代的人，是真正的藝術家，他表示，「每座大城市都有一個和城市生活密切的歌唱家，紐約有法蘭克．辛納屈，巴黎有愛迪特．皮耶芙，而在台北，每個人腦海裡都有蔡琴的歌聲。」

林懷民表示，蔡琴之於一個時代的意義是，「當所有朋友和家人都不了解你的時候，蔡琴就在那裡陪伴大家，有人要聽了蔡琴才能睡覺，她的藝術性很高、感染力很強，蔡琴的歌就是和人的關係，和你我的關係。」

此外，林懷民也自認是一個很龜毛的創作者，沒想到蔡琴比他更認真，兩度到雲門劇場感受場地，也請樂團到家裡排練，每次練習都會穿上演出服和高跟鞋練習，「蔡琴一直在進化，不斷地在改變自己，只要感覺哪裡不對，她就會睡不著覺，一直和我討論，她就是這樣的藝術家。」演出將於12月22日至25日，在新北市淡水雲門劇場登場。