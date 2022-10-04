香港公民黨將在明年1月前召開會員大會，舉行執委會換屆選舉，公民黨主席梁家傑今表示，如果最終無人接任執委，公民黨只能解散。

梁家傑表示，黨內在上月舉行集思會商討前途問題，共識是必須有「願意擔當執委的人」和「可能做的事」。他又說，自己年紀大，決定不留任，目前距離下次會員大會還有2、3個月，黨內正進行諮詢及醞釀，希望找到願意擔當的人，他自己不會表達個人意願，希望達到黨內集體決定。