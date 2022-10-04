女星蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演《校花點點名》後知名度大漲，被粉絲封為「北一女神」，後來到韓綜《偶像學校》爭取出道失敗。返台後，她創立個人Youtube頻道，更積極投入IG自媒體經營。近日在IG貼出海邊慶生照，穿著低胸洋裝的她，好身材全被看光，裙子甚至穿得有點鬆。

蔡瑞雪近日在IG放上海邊洋裝照，一頭長髮披肩的她，胸前只用白布纏繞上圍，亮出一大片雪白肩頸及美人鎖骨，令粉絲得以一飽眼福，底下的藍色長裙則做出百褶的設計，材質相當輕薄，加上輕鬆的穿搭，與拍攝場景的舒爽海風，以及不斷湧來的海浪，彷彿蔡瑞雪本人就是海邊女神。

蔡瑞雪一身藍白搭配，非常應景海邊的美麗景色。(圖/蔡瑞雪 IG)

蔡瑞雪在IG隨筆寫下：「謝謝爸媽今天帶我去海邊慶生，26歲熱騰騰的照片出爐，謝謝姊姊親手作的生日蛋糕」，並在照片中做出多組姿勢，不時蹲下、起身，還感受海風的溫柔吹拂，而長髮被吹動到她的頭部後方，露出愉快的笑容，她所穿的藍色裙襬有點鬆，意外露出雪白的纖細腰身及可愛的小肚臍。

蔡瑞雪站起身時，中空露出纖細腰身非常性感。(圖/蔡瑞雪 IG)

粉絲們一見到女神如此性感大方，紛紛留言誇讚：「艷陽下拍照太強了。好水！」、「生日快樂！海邊不能沒有我的參與吧」、「瑞雪生日快樂！我會繼續當雪球的」、「白浪如雪，白奶如油，我是藍天，給妳藍海」、「天啊！海邊慶生太浪漫了吧！」引起不小的討論。