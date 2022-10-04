1名網友日前到國外出差3個月，回來後被女友說懷孕了，他原本就想要有小孩，為此相當高興，但產檢時醫師卻說女友「懷孕10週」讓他瞬間頭頂有綠光；不過不少網友說懷孕週數是根據最後一次月經的第一天計算，落差2週還算合理，建議有疑慮找醫師問清楚比較好。

該網友在臉書「靠北女友2.0」分享，他以前就很想要有小孩，因此都不戴保險套與女友性交，但女友遲遲未懷孕，他去檢查後發現精子活動量很差且數量少，後來就與女友沒那麼勤奮「辦事」了，日前他到海外出差3個月，回來後得知女友懷孕了，他大為開心，但產檢時醫師卻說「已懷孕10週」讓他傻了。

該網友出差3個月前已與女友1、2週沒行房，加起來應該是14週，但女友卻懷孕10週，讓他瞬間頭頂泛綠光，崩潰發文「我突然有種從天堂掉到地獄的感覺，讓我不知所措，我很愛她，但這消息真心讓我進退兩難」。

其他網友留言「沒事，你的精蟲爬比較慢而已」、「他為了你想要小孩特地跑去跟別的男人運動，你應該感到高興」、「要不要把疑惑問醫生？還是直接問女友」、「叫爸爸太老，叫叔叔就好」，也有網友緩頰「懷孕週數是根據最後一次月經的第一天計算的。請放心愛對方，問醫生會得到更好的解說」、「10週會從她月經沒來那週開始算，也有可能著床出血被她以為是一次月經，兩週的落差是合理的」。