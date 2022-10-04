經過新聞披露後，4日屋主自拆，將土地還給民眾，但屋主認為遭建商欺騙，土地用錢買的，合法持有土地，卻被認定違建，只好捐出土地當做公益。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

屋主解釋，房子土地坪數是31坪，蓋車庫的空地有29坪，都是合法，但不知道加蓋鐵皮車庫會違法，還鬧上新聞，造成這麼嚴重的結果。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化市公所表示，經縣府認定是違章建築後，因車庫未取得合法建照，因此屋主從善如流，透過媒體與社會大眾致歉，因不懂法律造成社會紛擾，因此主動拆除。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣彰化市平順街一處新落成的高級透天厝，屋主加蓋鐵皮，竟然直接將鐵皮屋蓋在人行道上，就像直接「吃掉」整個人行道，經過新聞披露後，4日屋主自拆，將土地還給民眾，但屋主認為遭建商欺騙，土地用錢買的，合法持有土地，卻被認定違建，只好捐出土地當做公益。

該違章鐵皮座落在彰化市平順街剛落成的透天厝旁，白色的鐵皮屋擁有三道鐵捲門，與一旁有質感的米白色透天厝緊鄰看起來相當違和，屋主說看到新聞在報，心很痛，這是他們奮鬥一輩子所購買的，卻被說成這樣，相當難受。

屋主解釋，房子土地坪數是31坪，蓋車庫的空地有29坪，都是合法，但不知道加蓋鐵皮車庫會違法，還鬧上新聞，造成這麼嚴重的結果，但認為重劃區內要做人行道，土地是政府出還是建商出，就算要他讓也無所謂，建商不讓出他自己讓，就當作公益，讓路給民眾使用。

彰化市公所表示，經縣府認定是違章建築後，因車庫未取得合法建照，因此屋主從善如流，透過媒體與社會大眾致歉，因不懂法律造成社會紛擾，因此主動拆除，並將原本因施工受損的路燈，先行復原，強調造成社會紛擾深感抱歉，目前已經恢復原狀。