俗話說「請神容易送神難」，在民俗信仰中，要請神明回家必須經過特定的儀式。日前一名網友買了一尊外貌和「千手觀音」相似的模型回家，就遭到長輩責罵，不過模型的真面目曝光後，讓許多忍不住網友笑翻。

原PO在FB社團《爆廢公社公開版》發文表示，他買了一個模型回家，沒想到長輩看到後竟然開罵：「不要亂請神明回家！」從原PO分享的照片可見，金色的模型狀似千手觀音，但其中一支手上，卻站了知名動漫《獵人》的角色。

網友買了一尊模型回家卻挨罵，但其實這個模型是知名動漫《獵人》的角色。（圖／翻攝自FB 爆廢公社）

其實這名角色名為「尼特羅」，在動漫中的招式就是使用能力「百式觀音」和敵人決鬥，怪不得原PO的長輩會誤會成真實的佛像，更讓原PO無奈地說：「家裡有長輩的人，買模型最好慎選一下」。

貼文曝光後，引來許多網友回應，「這尊觀音真的兇爆」、「記得早晚燒香拜拜」、「跟他說這尊專門殺螞蟻」、「只能跟長輩說，這日本請來的」，不過也有其他網友解釋，因為傳統信仰認為，人形雕塑皆有靈性，但裡面究竟是不是正神，卻無從得知，不少人會因此避諱這樣的模型。