台中市豐原區一名26歲的女子，9月21日從某社區大樓墜樓，意外砸中一名48歲王姓男子剛開出停車場的車輛；導致車輛駕駛座上方嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂。警方指出，該女子多處骨折送往署立豐原醫院救治，目前仍在住院觀察中；王男則是雙手撕裂傷，事發當天就返家休息。
警方指出，豐原警分局於9月21日下午4時35分，接獲民眾報案，指豐原區一處社區大樓，發現一名女子從大樓墜落；意外砸中大樓住戶的一輛轎車，王男駕駛轎車剛從停車場駛出，卻意外被墜落的女子砸中。
警方到場發現銀車自小客車的車頂，呈現「V」字型嚴重凹陷，前擋風玻璃全碎，女子與王男2人由救護人員送往署立豐原醫院治療；所幸2人均無生命危險。
署立豐原醫院表示，該名女子因全身有多處骨折，目前仍住院觀察中，並無生命危險；王男雙手有撕裂傷，意識清楚，卻受到驚嚇，案發當天在急診治療後，就已返家休息。警方強調，全案正由警方協助處理善後中。
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