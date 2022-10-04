許多人一生中可能會有許多「黑歷史」不希望其他人知道。一位人妻表示，自己高職畢業後就在半套按摩店上班，因此認識名門大學畢業的老公，兩人交往後順利步入家庭。沒想到黑歷史卻被老公堂哥發現，付了將近10萬元仍被索討封口費，讓她痛苦的不知該如何是好，貼文一出引發熱議。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，自己在半套店工作時，認識被同事帶去消費的老公，兩人婚後生了一子一女。沒想到老公堂哥認出她後，竟威脅公開向她索討封口費，即使原PO拿出自己存款、向閨密借錢，先後付了近10萬元還是無法擺脫，老公堂哥甚至提議「用睡的抵」，讓她相當痛苦。

原PO提到，自己曾跟老公商量是否要公開黑歷史，但不知道堂哥討錢的老公，擔心親友從此瞧不起她而拒絕，加上閨密最近開始想討回欠款，讓原PO心中很崩潰。

對此，許多網友紛紛回應，「一開始真的不能給他錢，以後只會變本加厲，既然妳老公選擇妳了，也知道你的行業，哪有什麼好怕的，就公開吧！」、「公開吧！妳不偷不搶不騙，而且老公也支持妳就好！讓全部人知道堂哥那王八蛋」、「不想忍就別忍了，攤牌吧⋯記得要先保存證據他敢跟親戚說，妳也能告他恐嚇取財」。