日前僑泰高中師長攜手華山基金會，帶領扶少團志工前往南區獨居老人家中，協助環境清潔。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

適逢九九重陽節，僑泰高中與華山基金會合作，展開「重陽送暖」活動。日前僑泰高中師長帶領扶少團志工前往南區獨居老人家中，協助環境清潔；4日上午則率領同學前進社區，將禮品致贈給社區弱勢長輩，祝賀老人家重陽節快樂。

僑泰中學進修部主任郭小萍4日一早率學生，偕同華山社工一同訪視社區獨居老人，並致贈師生製作的「僑包」與餅乾，讓獨居的阿公、阿嬤品嚐到美味的歐式麵包與手工餅乾，每個人都笑開懷；阿公、阿嬤更表示，很難得能吃到，捨不得享用。

郭小萍說明，吳寶春麵包店行政總主廚謝忠佑是僑泰高中校友，「僑包」是他特別為母校研發的專屬麵包；進修部老師曹羽茵與餐飲科三年孝班學生3日晚間連夜趕製，才能順利將新鮮麵包送達長輩們的手中。

日前僑泰高中校長校長溫順德、家長會長賴富源、學務主任葉筱楓也與華山基金會志工率扶少團8名志工同學，攜帶各種打掃工具，前往個案家中服務，1組同學到行動不便的陳阿嬤家，協助環境整理，重新粉刷鐵捲門；另1組同學則到半身癱瘓的洪阿嬤家，擦拭電動輔助車，並清潔紗窗。

當日溫順德、賴富源2人也挽起衣袖，親自示範如何油漆鐵捲門；葉筱楓也吹奏口琴、播放阿嬤們喜歡的音樂，讓原本冷清的家中充滿歡樂，2位阿嬤都露出開心的笑容。

僑泰高中學生張仲毅說，過程中要將老舊的家具搬出來，整理後再歸位，極有挑戰性，但看到室內煥然一新，阿嬤也一再道謝，心中很有成就感；學生蕭翊芸則表示，她外公也住養老院，很能體會阿嬤們的心情，透過志工服務，讓她學會知足，將來要多陪伴父母。

溫順德說，僑泰是知識學習與品德陶鑄並重的學校，盼建立學生正確的人生觀，並培養感恩惜福的價值觀；更指出，僑泰高中每年至少培訓300位學生志工，參與各類社會公益活動，期盼同學們都能以扶少團、進修部同學為榜樣，透過志工服務關懷社區弱勢，將來更擴及到偏鄉地區，為社會帶來更多溫暖。