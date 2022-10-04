新北市長侯友宜致詞時說，他在擔任新北市副市長的時候，就常常來拜拜，因為義天宮跟自己的故鄉，嘉義縣東石鄉港口宮有很多的淵源，因此讓他備感親切。(黃敬文攝)

今(4)日農曆九月初九為「重陽節」也是「九皇大帝」誕辰日，新北市長侯友宜特別前往義天宮，向天上聖母參拜，並向九皇大帝祝壽，祈願市民安居樂業、合境平安；侯友宜說，義天宮與故鄉嘉義的東石鄉港口宮有淵源，因此自己在擔任新北市副市長時就常來拜拜，同時也感謝義天宮長期對社會公益的貢獻，近年還捐出超過1億元幫助弱勢，感謝廟方善心義舉。

侯友宜致詞時說，他在擔任新北市副市長的時候，就常常來拜拜，因為義天宮跟自己的故鄉，嘉義縣東石鄉港口宮有很多的淵源，因此讓他備感親切。

他說，義天宮是三重區重要信仰中心，不僅香火鼎盛，疫情期間也積極配合市府防疫政策，捐贈防疫物資，更長期在三重地區關懷弱勢團體、對醫療、身心障礙者等社會各項福利項目的捐助也不落人後，光這幾年就捐了超過1億元，尤其今年更捐贈三重聯醫1台醫療服務專車，為弱勢與偏遠地區民眾提供醫療服務，守護偏鄉民眾健康。

義天宮主委劉文川說，禮斗是道教獨有的消災解厄、祈福延壽科儀，參加禮斗即是朝拜自己本命元辰，可使元辰光彩，禳災增福。義天宮為祝賀九皇大帝聖誕，特別舉辦道教界最高法會之一的「九皇禮斗法會」，敬邀得道大法師連9天誦經禮懺，祈求風調雨順，國泰民安，並為參與禮斗民眾祈安植福，斗主皆可領取斗燈米回家吃平安，信眾也可準備清茶五菓至廟參拜，祈願九皇大帝賜福增祥。

民政局長柯慶忠表示，九九重陽節亦稱為敬老節，是長輩們的大日子，提醒為人子女者，要孝順及重視家中的高齡長者，並發揚我國傳統孝道的美德，敬老尊賢。如同義天宮秉持媽祖慈悲精神，長期關懷獨居長者、發放物資及提供急難救助金等，關懷照顧地方弱勢團體，自建廟至今已捐助各項公益金額超過1億元以上，為新北市宗教團體的表率與標竿。

除熱心公益慈善外，三重義天宮更是網友票選「動物友善宮廟」排名第一的宮廟，廟方收養許多隻流浪貓，每天自由穿梭廟殿陪香客參拜，更有不少愛貓人士專程到此拍照打卡，成為遠近馳名的「貓廟」，極具特色。