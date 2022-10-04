2022國際自由車環島公路大賽第3站「浪漫台3線站」，全部選手衝刺經過南庄遊客中心。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2022國際自由車環島公路大賽第3站「浪漫台3線站」，全部選手衝刺經過南庄遊客中心，苗栗縣政府準備龍隊替選手們加油。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2022國際自由車環島公路大賽第3站「浪漫台3線站」，4日上午從高鐵新竹站出發一路南下，沿著苗栗縣三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮等6個鄉鎮的台3線等路線一路前行，沿途風景優美，尤其是南庄鄉124縣道往獅潭仙山段，不僅路段充滿挑戰性，風景更是無與倫比，讓各國好手留下深刻印象。

為了這次比賽，苗栗縣警局事先作好賽事沿線道路管制計畫，4日上午動員了頭份、大湖等警分局及交通隊警力，確實執行交通疏導管制措施，包括競賽路線實施人、車等完全淨空措施，並依法向道路主管機關申請路權，警方預估各路段及交岔路口須交管15至20分鐘，其間禁止人、車通行，讓比賽順利且安全完成。

苗栗縣副縣長鄧桂4日一早趕往新竹高鐵站，參與主持起跑儀式，歡迎來自美國、比利時、西班牙及韓國等26國120位自由車選手。浪漫台3線站賽程橫跨新竹、苗栗及台中3個縣市，全程共156.5公里賽程中，在苗栗縣境就長達84.96公里，沿線除了有群山環繞美景之外，更有最高登山點標高722m的仙山石碑和鯉魚潭水庫2處，以及南庄遊客中心得分衝刺點。

苗栗縣政府為替選手們加油打氣，邀請沿線的國立聯合大學等9所學校、6個鄉鎮公所及中港溪原住民事務協會，在沿途設置16處加油站，以原民服裝、客家舞獅及鑼鼓隊，為選手加油打氣，也充分展現苗栗在地特色。

副縣長鄧桂菊並代表縣長徐耀昌致贈4位前站冠軍選手各1份伴手禮，並行銷苗栗縣豐沛的觀光資源，像是國際雙慢城、全國首創鐵道自行車、泰安溫泉、木雕、原民文化、客家美食、四季盛產水果等，歡迎選手賽事結束後，到苗栗體驗好山好水好人情。

自由車選手約11時20分抵南庄，領先群選手率先通過第2衝刺點，整個浪漫台3線站賽程，在通過苗栗南端的卓蘭鎮後進入台中市，於下午1點多抵達台中石岡終點站，隨後舉行頒獎及閉幕儀式。