今年已91的台積電前董事長張忠謀，除有成功的事業外，其紀律化的生活方式也為人關注，有營養師統整張忠謀的6大養生訣竅，包括放慢說話速度、規律作息、不加班不應酬等；午晚餐則吃家裡準備好的簡單飯菜。

營養師高敏敏在臉書粉專上表示，經統整張忠謀的養生方式共6招，1. 放慢說話速度：平時以節奏徐緩的說話速度為主，講話同時也是在整理思緒。2. 生活作息規律：每天早上5時半到6時起床，8時半進公司，18時半到家。3. 不加班不應酬：每週不在公司待超過50個小時，每個月應酬不超過2次（每次並在1.5小時內結束）。

4. 持續運動、飲食清淡：一周至少6天運動，方式為跑步機上快走40到45分鐘，在家與公司都放置跑步機，以便有空即可跑步。5. 閱讀益智、音樂紓壓：將閱讀、音樂配合不同時辰的生理和情緒脈動做搭配，例如睡前以能平穩神經和心跳的莫扎特、蕭邦為主，並搭配文學小品。此外，擁有父母均長壽的基因，也是張忠謀活得老又活得好的重要原因。

就張忠謀的飲食養生之道，也走簡約路線，高敏敏表示，張忠謀早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午晚餐則是家裡準備好的飯菜，或是一魚一肉一菜的簡單菜色，烹調方式均少油低鹽。