鴻海(2317)公布2022年9月自結合併營收達8223.23億元，月增達83.18％、年增達40.39％，改寫歷史新高。使第三季合併營收1.74兆元，季增達15.62％、年增達24.4％，創同期新高、歷史第四高。累計前三季合併營收4.66兆元、年增達13.66％，續創同期新高。

鴻海表示，9月四大產品線均與8月成長，其中消費智慧及雲端網路產品分別受惠新品發表、量產順利及伺服器產品出貨增加而強勁成長，元件與其他產品受惠消費智慧產品類零組件增加，電腦終端產品受中國大陸封控影響不大，亦較8月顯著成長。

與去年同期相比，受惠新品發表、量產順利及伺服器市場整體需求維持暢旺，使鴻海9月消費智慧及雲端網路產品均繳出雙位數成長。元件與其他產品受惠聲學及消費智慧產品類零組件出貨增加、電腦終端產品受中國大陸封控影響不大，亦維持成長態勢。

觀察第三季概況，鴻海四大產品線均維持正成長。其中，受惠新品發表、量產順利及伺服器整體需求暢旺、消費智慧產品類零組件出貨增加，使消費智慧、雲端網路、元件及其他產品均季增達雙位數，電腦終端產品在上半年新品需求暢旺下，仍較第二季顯著成長。

至於前三季狀況方面，鴻海四大產品亦較去年同期成長。其中，受惠新品發表、主要產品熱銷及伺服器整體需求暢旺，使消費智慧及雲端網路產品均繳出雙位數成長。受惠聲學及消費智慧產品類零組件增加、上半半年新品發表，元件與其他、電腦終端產品亦有顯著成長。

鴻海表示，9月及第三季營收表現優於公司預期。展望後市，對第四季營運亦維持審慎樂觀，惟仍須密切觀察整體需求、通膨、疫情及供應鏈後續變化。全年展望則維持先前看法不變，預期表現從原先的持平調升為成長，下半年營運有機會優於上半年。