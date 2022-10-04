苗栗縣議會4日舉行定期會，縣長徐耀昌最後1次施政總報告，他指上任8年來減債89億元，但有議員質疑徐耀昌無作為，其還債計畫是按財政部執行，不過徐駁斥，縣府招商引資，也標售高鐵特定區等縣有土地，才大幅減輕償還債務壓力。

苗縣議會今天也審查明年度預算草案，主計處報告歲入編列232.1億餘元，歲出編列229.8億餘元，舉債編列86億7千萬元，債務償還編列89億元。

歲入編列232億1801萬3千元，比去年法定預算數218億417萬2千元，增加14億1384萬1千元，主要是稅課收入、中央一般性及計畫型補助收入、其他收入增加。

歲出部分，經常性支出編列196億元3668萬4千元，占歲出總額8成5以上，比去年法定預算數經常支出187億3168萬1千元，增加9億500萬3千元，主要是因為公教人員調薪，還有辦理社會福利補助、偏鄉學校中央廚房營運經費、辦理就業等計畫經費增加；資本支出則編列33億5132萬9千元，占歲出總額1成5，比去年度法定預算數資本支出28億3509萬2千元，增加5億1623萬7千元，主要增加原因是辦理道路拓寬、橋梁改建、人行道改善等工程。

縣議員曾玟學、陳光軒認為，苗栗縣府因為負債累累，縣庫財政由中央控管，每年編列還債金額，都是財政部的財政計畫，質疑徐耀昌只是聽命行事，償還基本債務，也針對縣府開源節流部分提出疑問。

徐耀昌回應，他上任以來積極招商引資，目前招商總額已經破1兆150多億元，增加大量稅收，還創造3600個工作機會，縣府、企業跟民間3贏；另外，他也引介企業界購買高鐵特定區的土地，標售縣有土地的金額入縣庫之後，也大幅增加收入。

另外，曾玟學、陳光軒等人質詢時提到，預算草案中，之前有爭議的包括金鏟子等項目都沒看見，不知道是獲得縣府重視，還是因為選舉到了，要避免有爭議。徐耀昌表示，明年預算，他早已卸任不會介入，相關預算編列都尊重專業授權給各局處。針對鼓勵生育的金鏟子預算，縣府指出，因為多數議員有不同看法，因此明年不會編列。