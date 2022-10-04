賭場門口還擺有現金招財樹攬客。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方查扣現場賭具、骰子、點鈔機、籌碼。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市樹林警方近日在轄區龍興街破獲一處職業賭場，逮捕20名賭客，其中19名為泰國籍。經調查，發現經營賭場的女子原為泰國籍，嫁來台灣取得我國身分證後，經營職業賭場，吸引同鄉消費，全案訊後依違反賭博罪嫌及社維法送辦。

樹林警方近日接獲線報，疑有專供外籍人士的職業賭場竄至轄內，連日蒐證後，於本月1日深夜持搜索票兵分多路，包圍據點，待客人打算開門離開時趁機進入，逮捕經營賭場的63歲羅姓女子，以及20名賭客，其中19名為泰籍人士。

警方查扣現場賭具、骰子、點鈔機、籌碼，以及賭資新台幣57萬元、抽頭金2萬多元，查證賭客身分後，還發現其中1人為逃逸移工，1人為逾期居留的泰籍女子，一併帶回警局偵訊。。

警方調查，羅女原為泰籍，20幾年前嫁來台灣，取得我國身分證，上個月開始經營泰式骰子職業賭場為業，吸引同鄉呼朋引伴來消費。

據了解，羅女為掩人耳目，選在一處民宅2樓作為賭場據點，門口還擺有現金招財樹攬客，另外也裝上4支監視器，只要稍有動靜就會疏散賭客，增加警方查緝難度。

全案詢後依賭博罪及違反社會秩序維護法送辦，另違反入出國移民法部分，則送往移民署專勤隊收容；樹林警方強調，警方絕不容許賭場流竄，必定全力掃蕩，給民眾安居樂業的環境。