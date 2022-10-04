高雄市長陳其邁4日下午出席「哇雄讚！高雄市111年銀光閃耀音樂會暨據點成果展」，陳其邁除了與藝人蔡小虎同台合唱歌曲外，他也再次提醒長輩們記得接種流感與新冠肺炎疫苗。
此成果展在高雄巨蛋舉行，共有150個社區照顧關懷據點組隊參加，將近6000名銀髮族、民眾共襄盛舉。開場活動邀請到和風家族以懷念金曲勾起長輩青春回憶，還有社團法人高雄市活泉愛鄰社區服務協會據點長輩表演，共同炒熱氣氛。
當蔡小虎登台演唱歌曲「春夏秋冬」時，歌曲唱到中段時，陳其邁從舞台後方緩緩現身，兩人同台合唱，長輩們群起歡呼，開心鼓掌合唱。之後陳其邁應長輩們要求加碼獻唱「快樂的出帆」，在場民眾專心聆聽。
陳其邁在致詞時關懷長輩健康，也提醒長輩們記得接種流感與新冠肺炎疫苗；他並說明可跨區辦敬老卡政策，敬老卡享有免費搭乘高市公共車船、半價搭乘捷運與輕軌優惠。
此外，秀埸女王向娃、台灣嘻哈始祖民謠歌王劉福助，及龍千玉等藝人陸續上場表演，帶來拿手歌曲。
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