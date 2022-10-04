是不是在身邊總有幾個這樣的人物，明明看起來極具親和力，有說有笑、還蠻能聊的，實際相處起來卻常常出爾反爾，讓人不高興，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、天秤座、巨蟹座表面看起來很好相處，實際上卻毛很多的星座。

▍射手座

別看射手座對誰都有說有笑，一副好相處的面貌，其實骨子裡可不是這樣，倒不是說他們是表裡不一的雙面人，而是射手的自由基因太強大了，以至於他們會非常隨心所欲的做事情，往往跟別人答應的事情通常會說都可以，可是今天突然想做其他事情而任性的跟人家改地點或爽約，讓朋友很不高興。

▍天秤座

非常注重外在形象的天秤座，為了保持他們的完美形象，在與人應對進退方面自然就顯得客客氣氣的，但其實他們內心其實有一把尺。他們一開始或許會說「都可以」、「不錯啊」，但下一秒就直接翻盤，當然他們也不會撕破臉，而是會很有技巧地試圖說服對方聽從他的意思去做，他們的手段高明不仔細看會看不出破綻。

▍巨蟹座

巨蟹座給人溫和、平易近人的感覺，有時候也會開開玩笑，但是只要相處久了，就會發現他們常常遇到事情就會過度敏感、想很多。在旁人看來無傷大雅的事情，他們會覺得受委屈或不被尊重，或是因為不好意思拒絕別人的請求而勉強自己，但是私下卻抱怨連連，覺得自己沒義務幫人家的忙。