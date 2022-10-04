曉明女中管樂團將與中部300多名學子的街舞演出合作，在今年國慶大會演出「跳出團結力，舞出新視界」節目。（曉明女中提供／陳淑芬台中傳真）

曉明女中管樂團將與中部300多名學子的街舞演出合作，在今年國慶大會演出「跳出團結力，舞出新視界」節目。（曉明女中提供／陳淑芬台中傳真）

中市曉明女中管樂團屢創佳績，今年將與中部300多名學子街舞表演合作，國慶日當天登上總統府前的國慶大會舞台，演出「跳出團結力，舞出新視界」節目。曉明女中校長劉美嘉4日表示， 62名團員掌握短短的2個月練習期間揮汗苦練，首度登上國慶大會重要舞台可說是對全校師生多年努力的肯定。

曉明女中管樂團1994年成立，屢創佳績，連續12年在全國學生音樂比賽「行進管樂國中組」勇奪特優第一名；2018年參加「世界盃行進管樂比賽」，與建國中學聯隊並列金牌，是該獎項參賽年紀最小團隊；2019年在馬來西亞舉行的「亞洲青少盃行進管樂比賽」，以最高分獲金牌。

劉美嘉說，曉明女中管樂團在今年6月底接到台灣街舞文化推廣協會邀請，加入國慶大會表演團隊，與中部19所學校300多名學子的街舞表演合作，演出「跳出團結力，舞出新視界」節目。此外，將在10月9日與北一女中樂儀隊代表台灣，與來自日本的橘高校做觀摩交流演出。

擔任管樂團指導老師的生教組長簡韻真說，今年7月確認國慶大會演出的合作方式及表演內容；8月開始著手訓練，獲得登上國慶大會演出機會，62名團員既興奮又緊張，為配合街舞活力表演，管樂團強化行進隊形及肢體力度的活潑化，接受前所未有的挑戰。

簡韻真說，管樂團成員在國一入團，但團練受疫情影響，今年9月開學首度升旗演奏國歌時，整體表現仍不盡理想，面對僅2個月集訓的時間壓力，隊員自我鞭策急起直追，每周末揮汗如雨密集操練，並練跑訓練體能，苦練培養團隊默契。

團員背後還有默默支持的家長，曉明女中家長會副會長許家祥表示，女兒在榮譽感及責任心驅使下，苦練大鼓從不抱怨，常常練習到凌晨，希望她在磨練中學習獨立、克服困難等挑戰。