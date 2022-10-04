壽山動物園x崙背鮮乳聯名商品。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園開園主視覺。（柯宗緯翻攝）

今天為10月4日世界動物日，高雄壽山動物園正進行「新動物園運動」大改造，預計年底重新開園，今園方公布攜手插畫家Croter所創作的開園主視覺，推出「崙背鮮乳」聯名包裝。此外，也與日系快時尚品牌UNIQLO合作，推出4款超萌開園紀念T恤，將10月7日起在漢神巨蛋店獨家販售。

現居高雄、本名洪添賢的插畫家Croter，出生年份剛好是動物園成立之時，這次以新園區配置為畫面概念，描繪人們與動物們在嶄新的大門口揮手致意，原有親水廣場成為小朋友的戲水樂園，漫步空中長廊探訪園區展場，動物有更友善的生活空間，精彩創作也成為開園主視覺。

觀光局表示，適逢世界動物日，推出期間限定「壽山動物園x崙背鮮乳」聯名包裝，家庭號1858ml瓶身也擷取部分開園主視覺圖案，並在全台全聯逾凹過1180個崙背鮮乳銷售據點上架，傳遞動物保育及動物認養並非遙不可及，日常生活即可參與。

台農鮮乳廠說明，今年底前，每銷售1瓶聯名的家庭號1858ml鮮乳，台農鮮乳廠與呈禾康股份有限公司將各捐出1元作為動物認養及動物保育相關推廣之用，並感謝配合的畜牧場以先進的養殖技術，悉心呵護每一頭乳牛。

此外，UNIQLO來台展店邁入第12年，這次配合漢神巨蛋店立足10年將於10月7日重新開幕，攜手與壽山動物園及現居高雄的插畫家Croter共同推出期間限定壽山動物園開園紀念T恤，包括黑熊波比、紅毛猩猩咪咪、大象阿里及羊駝家族等4款動物大明星，10月7日起販售至明年2月底。