桃園市八德區義勇街為雙向2車道，上下班車流量大，停等紅燈時許多機車騎士會為搶快直接騎上綠鋪人行道，熱心民眾錄下畫面向警方舉發，影片被熱烈討論更遭譏諷為「機車專用道」，民眾盼將綠鋪轉為實體，防止機車族闖入危害行人安全。 對此交通局回應，該路段寬度狹窄，但又為保護行人安全，折衷畫設綠鋪人行道，未來將加強勸導及執法，並評估設置牌面告知。

八德區義勇街路幅狹窄，車道為汽機車混合，為保護行人安全，交通局在車道旁增設綠鋪人行道，立意良善，不過卻遭民眾抱怨，機車騎士停等紅燈時為搶快直接騎上綠鋪人行道，短短幾分鐘便有多輛機車呼嘯而過，希望能改為實體行人道，以杜絕機車闖入。不過另有民眾持相反意見指出，該路段汽機車爭道，道路本就狹窄又多畫設綠鋪人行道，認為是不良設計。

交通局坦言，桃園因舊都市計畫多，許多巷道沒有規畫實體人行道，義勇街道路寬度狹窄，加上兩側店家多，為提供行人安全的行走空間串聯至介壽路，才會畫設人行道。而實體人行道所需空間較大、施工時間也較長，為此折衷設置綠舖人行道，機車族在行駛過程中應騎在車道上，與汽車以前後排序的方式等候通過，不該直接行駛綠鋪人行道。

八德警分局統計，今年1月至9月該路段總計有17件違規遭舉發，機車族騎上綠鋪人行道可依道路交通管理處罰條例第45條1項6款開罰600至1800元。交通局表示，該路段需保障行人通行權益，目前將會加強勸導及執法，另評估設牌面告知騎士切勿觸法。