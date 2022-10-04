林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦緊急應變演練，模擬車廂失火的處置作為。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

落石告警系統會將訊息傳到隧道前200公尺處的LED告警號誌牌。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在林鐵第 29與第30 號隧道之間建置感應設備。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦緊急應變演練，除模擬車廂失火，也結合、測試首度建置的落石偵測告警系統，營造落石掉落軌道臨場感，考驗司機員的臨場應變能力。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，阿里山林鐵多位於高山且地形複雜，路線彎道隧道多，遇路線上邊坡發生落石或異物入侵軌道時，司機員反應時間受限，恐影響行車安全，於是主動向經濟部中小企業處「新創採購─政府出題─新創解題」計畫提案，由廠商研發相關設備，果然有廠商採IOT物聯網技術，建置「落石偵測告警系統」，藉由科技設備輔助，可提高林鐵行車安全。

周恆凱說，為測試落石偵測告警系統的功能，特別選在第 29與第30 號隧道之間建置感應設備，透露因29號隧道與30號隧道距離只有60多米，一旦有落石或異物掉在軌道上，司機員反應時間十分短暫，屬高風險路段，而透過系統的預警，司機員在進入隧道前就能查覺有異狀。

林鐵及文資處說，今天演練模擬列車行經45K＋060M時，發生邊坡落石掉落，撞擊感知設備，透過振動反應及傾斜儀讀數判斷，啟動落石告警系統，並將訊息傳到隧道前200公尺處的LED告警號誌牌，司機員看到亮燈，隨即停車並通報奮起湖車站，至於林鐵Line告警群組所有成員接收到現況影像，立即同步進行後續緊急應變處置。

今天的演練邀請運安會、鐵道局、林務局及嘉義市政府派員指導，鐵道局建議告警系統未來可加裝聲響設備，提醒司機員注意，林務局建議未來加入演練程序SOP及對應窗口資訊，加速事故通報及處理作業。

林鐵及文資處長黃妙修表示，林鐵沿線地理環境特殊，8成路段位於山區，無動力、無網路，致災害搶救困難，平日的演練更顯重要，因此特別挑選最困難、最具挑戰性的情境演練，與外部單位建立救災合作模式，期能在災害發生時將傷害降至最低，未來也會導入AI辨識，優化落石示警系統及建置光纖和行控中心，提升林鐵行車安全。