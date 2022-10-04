大同醫院設立鋼琴樓梯間，每一階都為不同音階，增添健走的趣味性。（楊舒婷攝）

高雄市立大同醫院為了養成院內同仁的運動習慣，與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」，舉辦為期3個月的健走比賽，總共吸引254位同仁參與。其中每日健走超過10萬步的急診護理師李育丞，成功減重18公斤，獲得健走與減重雙料冠軍，也因瘦身有成獲得岳父、母認同，順利娶回美嬌娘。

根據大同醫院研究顯示，護理人員最喜歡的運動種類為健走，占65.5％，跑步則占21.1％，因此大同醫院首創健康PK競賽，內容包括健走、集點、減重3個項目，最終醫療人員累積的健走步數為1億6000多萬步，相當於繞行台灣88圈。大同醫院為了讓同仁健走的有趣，在院內設置了網美樓梯間和鋼琴樓梯間，除了健走時可以欣賞網美牆美麗的塗鴉，還可以配合鋼琴階梯的音階達到健走的趣味。

「婚紗照可以修片，但婚禮可不行」最大贏家李育丞靠著岳母的一句話堅持運動，為了在婚禮上能夠成為帥新郎，努力運動減重、控制飲食，最後贏得減重與健走的雙料冠軍，也因減重有成，順利將長跑多年的女友娶進門，成功抱得美人歸。

大同醫院院長傅尹志表示，員工的身體健康就是醫院的資產，每次的減重活動都持續3個月，但比賽完後又再養胖9個月，導致每年反而成了「養豬活動」，因此希望減重活動可以變成員工的長期比賽，不只可以透過APP將獲得的點數兌換成禮券，也可以透過APP的紀錄觀看每日的步數是否有進步、有沒有被其他同仁追過，讓同仁間能夠互相競爭、堅持比賽，讓院內整體體重下降，達到運動的目的。