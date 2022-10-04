根據周一發布的數據，第三季通用汽車在美國的汽車銷量超過日本豐田汽車，但分析師警告經濟情勢持續惡化將導致汽車銷量下滑。

到目前為止，由於供應斷鏈導致車輛短缺，再加上對個人交通工具的偏好，即使要花更多錢，但消費者仍然願意買車，汽車製造商和經銷商在不必打折促銷的情況下得以護住獲利。

但現在分析師警告，在利率不斷升高下，未來幾個月消費者可能不願意再多花錢買車，因此需求可能在未來幾個季失去動能。

現代汽車北美公司周二公布第三季在美國的汽車銷量成長3%，執行長Randy Parker表示，我們對未來展望抱持謹慎樂觀的看法，現在消費市場上充斥許多負面情緒，我們對此感到擔憂。

通用汽車宣布第三季在北美售出55萬5,580輛車，較去年同期成長24%，當時其銷售表現因缺貨而受到影響。

相較之下，第三季豐田汽車在美國的銷量下滑7.1%，為52萬6,017輛。

2021年豐田在美國的銷量比通用汽車多出約11萬輛，為1931年以來，通用汽車首次將美國汽車產業的龍頭寶座拱手讓人。

根據Wards Intelligence出具的調查報告，9月美國新車銷量達到 111萬輛，銷量年率為1349萬輛。

周一通用汽車收漲2.4%。該公司並宣布將提高Chevrolet Bolt電動車產量，以滿足成長的需求。

受到供應問題影響，飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）第三季在美國的銷量下滑6%。

在二手車零售商CarMax Inc上周對通膨的衝擊發出警告後，宏觀經濟問題已經成為分析師最關注的焦點。TrueCar分析師Zack Krelle表示，經濟狀況、利率升高以及車輛供應穩定等因素將在未來幾季影響供需失衡的情況，因此汽車產業有可能開始打折。