國際知名藝術單位APPortfolio自創立以來便專注於打造完整的現代藝術平台，至今已攜手多個品牌及藝術家，製作出眾多高質量的限量版藝術藏品，其中與Disney合作的藝術創作總能抓住藝術及潮流愛好者們的目光。今年10月玩三方聯名，聯手洛杉磯知名視覺藝術家 Joshua Vides，重新詮釋Disney經典動畫電影《玩具總動員》中的靈魂隊長－巴斯光年，打造出限量版黑白配色巴斯光年巨型雕塑。

美國洛杉磯出生的藝術家Joshua Vides以其知名的2D 畫風和標誌性的黑白筆墨及高質量的細節設計，將看似潦草的黑白印刷筆觸，以漫畫的2D視角應用在他周圍的所有物體，來重塑現實中的物體和空間，將現實轉換為創意。本次 Joshua Vides 創作的目標更再次進化，從現實中實際存在的物體，轉移到了動畫之中的角色，讓太空騎警巴斯光年首次以「黑白」兩色作為主要色調呈現在眾人眼前，藝術家以其一貫的黑白馬克筆式繪畫風格，精心還原巴斯光年的造型，更精細刻畫出整套Alpha太空服與翅膀，亦為雕塑注入極具趣味的人物表情，角色的眉宇與笑容皆十分吸引眼球。

「Joshua Vides 巴斯光年」雕塑藝術品將推出30cm以及100cm兩種版本。30cm版本將限量300只於28日起獨家在澳門全新開幕的ARTELLI店內販售，價格為港幣6800元（約台幣2萬7000元）。而最受人矚目的100cm巨型版本，全宇宙數量更僅僅只有50 只，並將在11月4日起於 APPortfolio 網站商店開放抽籤，價格為港幣9萬8000元（約台幣39萬元）。