陳漢典4日出席全聯零錢捐「愛從1開始，一圓就學夢，助學家暴童」記者會，第5度以《綜藝大熱門》入圍金鐘獎的他，將與合作《康熙來了》9年的小S（徐熙娣）競爭綜藝節目主持人獎，他在聽聞小S確診後也馬上關心，「確診只是感冒沒關係，祝S姊早日康復。」

小S、蔡康永曾在2005年以《康熙來了》奪下第40屆金鐘獎綜藝節目主持人，陳漢典今被虧自他加入，《康熙》就沒再得過金鐘獎，陳漢典笑說：「這也是真的，所以我必須扛這個鍋，就像我跟Lulu在扛《綜藝大熱門》一樣」。

多次入圍的他，表示紅毯服裝已經挑選好，誓言要當紅毯第一帥，屆時他也會和Lulu一起走紅毯，那同樣跟Lulu以《婚禮歌手》入圍金鐘獎的黃子佼將落單？陳漢典神秘透露當天會有意想不到的驚喜；那典禮時會充當吳宗憲、黃子佼、小S的和事佬？他說不知道自己夠不夠力，「他們不在意啦，而且沒什麼好和不和解的啦。」