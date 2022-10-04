侯友宜強調未來市府會持續和業界並肩作戰。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

新北市消防器材公會、設備師公會、設備士公會、液化氣體燃料公會以及分裝協進會等五大公會，從各面向為市民安全把關，市府今下午於新北市消防局舉辦表揚典禮，市長侯友宜親自出席表揚，表達對五大公會人員的感謝，並強調未來市府會持續和業界並肩作戰。

五大公會會員共595人，平時進行建築物消防安全設備設計、監造、裝置、檢修，而瓦斯業者到民眾家中配送瓦斯桶、檢查瓦斯管線與宣導一氧化碳中毒，都是把關市民居家安全的重要角色，侯友宜今表揚公會中78名績優人員，以及7家熱水器品牌商，並見證五大公會安全保障共同宣言。

新北市消防局說，新北有8萬多棟建築物，為全國之冠，每年由800多位設備師、士，配合消防局完成10萬多家場所檢修申報及1500多件的會審會勘，而器材公會更研發出水滅火器，可提升撲滅電器火災時的安全，另外325家瓦斯行及17家分裝場每月配送瓦斯桶至本市50萬用戶，落實定期送驗、不灌裝逾期容器，同時配合消防局申報，瓦斯串接場所高達99.3％，另外7大熱水器品牌商也慷慨捐贈119台熱水器做公益，維護社會弱勢居家安全。

侯友宜強調，「安居樂業」一直都是新北施政重點，非常感謝五大公會人員多年配合，未來市府也會繼續和業界並肩作戰，執行「逾期鋼瓶不灌裝、容器送驗要定期、CO中毒永杜絕、消防審勘厚專業、檢修申報零缺失、公私協力齊防災」等六大宣言，讓新北更安全，市民也能更安心。