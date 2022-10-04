羽球男雙組合「楊肉盧」中的楊博涵近日從中租企業羽球隊轉戰合作金庫羽球隊，不過經過雙方球團同意、達成共識，楊博涵國際賽仍和留在中租的老搭檔盧敬堯一同奮戰，首要目標先鞏固排名，為延期到明年杭州亞運努力。

盧敬堯、楊博涵4日連袂出席中華羽協國高中小羽球基層獎助表揚典禮，以學長角度和小球員分享選手心得，談到轉隊，楊博涵表示主要是生涯規劃，但要和2016年就開始合作的老戰友分開、各自努力，也讓兩人覺得不捨，因此儘管知道國內羽壇慣例是雙打組合都會是同一球隊隊友，兩人討論後還是與球團溝通，也獲得兩支球團體諒、支持，國際賽將繼續並肩作戰。

過去台灣鮮少有隸屬不同母隊的球員搭配雙打參與國際賽，在「楊肉盧」之前有「黃金女雙」簡毓瑾／程文欣，當時簡毓瑾轉往土地銀行羽球隊，程文欣則是合作金庫羽球隊成員。

盧敬堯／楊博涵本周世界排名第27，兩人平時都在高雄國訓中心，因此就算分屬不同母隊，對於訓練影響並不大，接下來要前往歐洲參加丹麥、法國及德國等賽事，由於亞運團體賽會將所有球員的排名、積分列入計算，「楊肉盧」期許能盡量衝刺世界排名，幫助中華隊爭取亞運羽球團體賽種子席位。