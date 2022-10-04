民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪時，談到任中央防疫指揮官所種下的「仇恨值」，反自誇自己是成績好才被雞蛋挑骨頭。國民黨副秘書長李彥秀今在臉書揶揄，有一種好叫「陳時中覺得自己很好」，批陳就是日文中的「虛勢」。

李彥秀解釋，「虛勢」（きょせい）是形容一個人，雖感受到實際客觀評價或來自周圍的評價都不高，但還是想要認定自己很厲害，這類的人，強烈自信、難以聽取他人意見、缺乏同理心、自以為是、誇大、視自己為特別的存在、易責怪他人。

李彥秀說，所謂的好學生應具謙虛自持、願意學習、檢討精進的特質，如今陳時中自稱好學生的做法，形同重新定義好學生，完全顛覆社會價值觀。

李彥秀表示，陳時中至今仍認為台灣新冠疫情防疫是表率，沒有為確診離世的1萬多條國人寶貴性命感到一絲愧疚？也正因陳自欺、自滿，讓「台灣從防疫模範生，成為疫情的重災區」，台北市民痛苦8年，還要繼續忍受一個「虛勢」市長？

李彥秀指出，陳時中任指揮官911天，疫情爆發之初，陳因防疫態度誠懇，獲超高的民意滿意度，恐怕連北韓領導人金正恩都羨慕不已；但陳之後就像被寵壞的孩子，真把自己當「神」，所有善意的提醒，都被打成「逆時鐘」，登台作秀高歌、拍攝時裝封面、暢飲紅酒作樂，繁瑣的防疫工作反而被當成副業。

李彥秀說，陳時中「虛勢」後果就是疫情反撲，付出代價則是台灣人民寶貴的健康與生命，今年以來新冠疫情重症總共有2萬8363名，其中1萬0347名死亡，因此陳的民意滿意度一路滑落到卸任前的43％，呈現「死亡交叉」死當成績。

李彥秀表示，台灣人民從不吝給予陳時中掌聲，但連前副總統陳建仁都承認，台灣的防疫「沒有從日本經驗學到教訓」。